De Peiling: Open de terrassen en voorkom ongeregeldheden

Het kabinet wil vanaf 21 april de terrassen en winkels weer gaan openen. De versoepelingen hangen wel af van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen. "We zijn positief dat er eindelijk een datum wordt genoemd. Nu hebben we een beetje houvast voor de toekomst", vertelt Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland, platform Noord-Hollland.

RTL Nieuws meldt dat het kabinet werkt aan een breed openingsplan voor Nederland. Verwacht wordt dat volgende week dinsdag 13 april in een persconferentie het kabinet versoepelingen zal aankondigen.

Openingsplan

Gisteren is in de ministeriële commissie coronabestrijding en in het veiligheidsberaad een concept-openingsplan opgesteld om de huidige maatregelen te versoepelen. Het concept-plan wordt nu eerst beoordeeld door de experts van het Outbreak Management Team. De eerste versoepelingen zullen het openen van de terrassen en winkels en het hoger onderwijs zijn. Ook zou de avondklok worden opgeheven en de huidige bezoekregeling van 1 naar 2 bezoekers worden verruimd.

De opening van de terrassen staat ook hoog op de verlanglijst van de burgemeesters. Die vragen zich af of het niet verstandiger is mensen gereguleerd toe te laten in de horeca dan op de bonnefooi in de stadsparken waar het de afgelopen weken soms al erg druk werd. Zo moest er eind februari politie worden ingezet toen duizenden jongeren aan het feesten waren in het Vondelpark.

Anti-stoffen

Het aantal mensen dat een besmetting met corona heeft gehad en anti-stoffen in het lichaam heeft stijgt. Bloedbank Sanquin meldt dat inmiddels 20 procent van de bevolking antistoffen heeft. Het reproductiegetal staat op 1,01, wat inhoudt dat het aantal nieuwe besmettingen ongeveer gelijk blijft. Het RIVM is nog een stukje optimistischer, volgens hun berekeningen is 30 procent van de bevolking immuun. Ook de toenemende vaccinatiegraad en warmer weer spelen mee in de ruimte voor versoepelingen. De enige onzekere factor blijft de ziekenhuisbezetting.

Zomer

Na de eerste ronde van 21 april gaat het openingsplan steeds in stappen van enkele weken verder richting een zomer met veel minder of geen coronaregels. Wel blijven de basismaatregelen, zoals het afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten van kracht.