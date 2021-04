Brandweercommandant over inzetten duikteam: "Je loopt het risico dat je uitverkocht bent"

"We zullen het nooit weten, maar ik begrijp ook dat onder water elke minuut telt", zegt Van Lieshout tegen AT5. "Dat behoeft geen betoog. Dus in dit geval had het inderdaad anders kunnen uitpakken."

Het is iets waar het brandweerpersoneel zelf al in 2019, toen besloten werd om het duikteam ook onder meer branden te laten blussen, voor waarschuwde. Van Lieshout erkent dat de maatregel nadelen heeft. "Je loopt natuurlijk af en toe het risico, zoals nu ook in dit geval, ontzettend vervelend, dat je uitverkocht bent met het duikteam-centrum op het moment dat je het wel nodig hebt."

Op de vraag of hij het een geoorloofd risico vindt, antwoordt hij: "Ja, dat is natuurlijk in dit geval heel erg pijnlijk om dat zo te moeten zeggen. Want het is een afschuwelijk incident waarin twee vrij jonge mensen blijkbaar toch niet op tijd zelf uit die auto hebben kunnen komen en gered moesten worden door een duikteam. Maar dit is het risico. We hebben in de afgelopen twee jaar gezien dat we in totaal acht keer het duikteam uit Amstelveen hebben moeten laten rijden naar de stad omdat het duikteam uit de stad al was ingezet voor iets anders."