'Rotte kies' verdwijnt uit straatbeeld in IJmuiden: "Dit is geen porem"

Het wordt door omwonenden de rotte kies van IJmuiden genoemd. Maar na jaren van onzekerheid verdwijnt het sterk verpauperde pand aan de Zuiderkruisstraat toch echt uit het straatbeeld. Het moet in 2022 plaats gaan maken voor nieuwbouw. Omwonenden zijn blij over de ontwikkelingen, maar er zijn ook zorgen.

Alex van der Molen, voorzitter van het wijkplatform Zee- en Duinwijk, schudt met zijn hoofd als hij langs het verwaarloosde pand aan de Zuiderkruisstraat wandelt. Betonrot, lekkages, scheuren in muren en een kerstboom op een balkon slaat hij gade. Het flatgebouw, met een winkelgalerij aan de voorkant, ligt er desolaat bij. "Je waant je in een achterbuurt in Liverpool, maar bent gewoon in de vissersplaats in IJmuiden hoor. Dit moet in de 21ste eeuw toch niet meer kunnen? De buurt hunkert naar verbetering. Dat zal het hier echt goed doen", zo weet hij.

Hoe het zover heeft kunnen komen is ook voor Van der Molen een raadsel. "Dit alles sleept hier al zo’n vijftien jaar voort. Van een pandeigenaar die lang onvindbaar was tot een gemeente die veel te slap heeft opgetreden als het gaat om de verwaarlozing hier. Eigenlijk weet niemand precies hoe het zit, maar er zijn nu gelukkig afspraken en voor de wijk is het geweldig dat er nu eindelijk iets nieuws komt."

Tekst gaat verder onder de video: