Partij voor de Dieren eist uitleg over hei-kabaal Westelijke Havengebied

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil tekst en uitleg van het Amsterdamse stadsbestuur over de nachtelijke heiwerkzaamheden die dit weekend voor geluidsoverlast zorgden in het Westelijk Havengebied komen. Volgens de gemeente zijn er ontheffingen voor de werkzaamheden verleend, maar deze zijn volgens PvdD zo lastig te vinden dat bezwaar maken haast onmogelijk was.