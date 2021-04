Mkb verdrinkt in coronatijd: "Dit is een nieuwe toeslagenaffaire"

Het mkb in Nederland houdt het hoofd niet altijd boven water in de coronatijd. De steun die ze krijgen van de overheid, als ze überhaupt al in aanmerking komen voor steun, is soms niet voldoende om te blijven bestaan en ondernemers maken zich zorgen over de wirwar aan regels. Zo twijfelen ze constant of ze die niet overtreden.

Journalist Mark Koster ging voor NH Nieuws langs bij ondernemers in Haarlem. Kim en Sophie Lemmens van restaurant Spaarne66 krijgen wel steun voor hun acht personeelsleden, maar weten nu niet of ze die steun terug moeten betalen. "Als ik wist dat we zo lang dicht moesten had ik er misschien beter aan gedaan om geen personeel te hebben, en de zaak slapende te houden", vertelt Kim.

"Mensen vinden horecawerk niet meer leuk, en die zijn uit zichzelf opgestapt." Hoewel ze denkt dat ze het papierwerk achter de zogeheten NOW goed heeft ingevuld, is Kim bang dat ze een rekening op de mat krijgt om die NOW-steun terug te betalen.

Tweede toeslagenaffaire

Ze is bang dat de regelingen na de coronacrisis tot veel problemen leiden. "Achteraf moet er misschien toch beter gekeken worden naar wat er wel en wat er niet eerlijk is gegaan. Ik denk dat dit wel een tweede toeslagenaffaire wordt als ministers en overheden niet beter gaan opletten."

Sandra, eigenaresse van kledingwinkel Trendrecipe, onderschrijft de noodzaak voor maatwerk als het gaat om steun. Zij draait in haar winkel op dit moment zo'n dertig procent van haar normale omzet, en valt daarom buiten de steunregels van de overheid. En dat terwijl haar vaste lasten gewoon doorlopen.

"Toen er geen klanten in de winkel mochten, bedacht ik dat ik met een rekje met vijf kledingstukken langs zou gaan bij mensen, als een soort Tupperwareparty. Na dertig jaar ondernemen, dertig jaar ervaring, sta je dan met je rekje in een woonkamer om uiteindelijk twee jurken te verkopen. Dan voel je je als ondernemer echt armoedig."

Winkelen op afspraak

Sandra laat noodgedwongen steeds vaker voorbijgangers binnen zonder afspraak als haar winkel leeg is. "Als er mensen op afspraak mogen komen, en er komt iemand om 11.00 uur en iemand om 16.00 uur, sta je als ondernemer in de tussentijd maar op ze te wachten. Dan sta je als ondernemer de hele dag in je winkeltje, acht uur, voor twee afspraken. Daar word ik echt pissig van."