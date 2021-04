Werkgever van man die kunstenaars natspoot: 'Afhankelijk van Tata of hij kan blijven'

De man die vorige week twee kunstenaars nat spoot op het terrein van Tata Steel, is een 30-jarige werknemer van Lanser's Trio, een bedrijf uit Velsen-Noord. Directeur Dave Vinke laat weten dat zij inmiddels een goed gesprek met de kunstenaars hebben gehad, maar dat de man voorlopig voor onbepaalde tijd is geschorst. "Of dat tijdelijk of definitief is, hangt af van Tata Steel", aldus Vinke.

De tankwagen op het terrein van Tata Steel - Annegien Haselager

Afgelopen woensdagavond maakten twee vrouwelijke kunstenaars foto’s in Wijk aan Zee voor een kunstproject dat zij maken over het gebied. Een trekker met daarachter een tankwagen rijdt tweemaal over de dijk langs de vrouwen, bij de tweede keer spuit de tankwagen water in hun richting. "Het was echt een gordijn van water", zei Annegien Haselager, één van de kunstenaars eerder tegen NH Nieuws. Vinke legt uit dat zijn bedrijf, gespecialiseerd in grondverzet en grondtransport, als hoofdaannemer op het terrein van Tata Steel verantwoordelijk is voor het nathouden en stofvrij houden van de opslagen. "Dat doen we met vier of vijf trekkers, afgelopen woensdagavond reed hij op één daarvan." Vinke is er van overtuigd dat het gaat om een eenmansactie die volledig losstaat van Tata Steel. Een bosje bloemen Gistermiddag vond een gesprek tussen Vinke, de desbetreffende werknemer en de twee kunstenaars plaats in een park in Amsterdam. Het voorval heeft op zowel de vrouwen als de 'dader' veel impact gehad. "De kunstenaars wilden zijn kant van het verhaal horen, hij wilde aan hen laten zien dat hij zich enorm rot voelt. Hij had voor allebei een bos bloemen meegenomen", aldus Vinke. Het incident heeft veel impact op de vrouwen gehad. Haselager zei vorige week tegen NH Nieuws: "Ik ben heel beduusd van de situatie. Ik voel me een beetje raar en mijn hoofd zit vol. Het was zo'n rare, buitensporige actie. Het was zonder aanleiding en heel gericht."

Quote "Het was een eenmansactie die losstaat van Tata Steel" Dave Vinke, directeur Lanser's Trio

Volgens de werknemer was er geen opzet in het spel, maar was er sprake van een bedieningsfout, zo legt Vinke uit. "Hij is na het waterincident vier uur lang aan de tand gevoeld door de bedrijfsrecherche. Zij maken nu een rapport op dat zij zullen overhandigen aan Tata Steel. Hoewel zij niet verantwoordelijk zijn, is het wel op hun terrein gebeurd", legt Vinke de procedure uit. "Aankomende vrijdag krijgen wij uitsluitsel van Tata Steel." De werknemer, die ongeveer drie jaar bij het bedrijf werkt, is voorlopig op non-actief gesteld. Of hij weer aan het werk kan is afhankelijk van de kunstenaars en of zij aangifte tegen hem doen en wat Tata Steel besluit. Dat laatste blijkt van belang voor het behoud van zijn baan. "Tata Steel heeft de man een terreinontzegging opgelegd als gevolg van het incident. Als Tata Steel bij die beslissing blijft, dan zal ik hem moeten laten gaan", concludeert Vinke. "Zijn werkterrein is tenslotte Tata Steel."

Reactie Tata Steel Woordvoerder Ariane Volz: "Wij wachten voor nu het rechercherapport af. Mocht blijken dat er geen opzet in het spel is zoals de man beweert, dan is de kans aanwezig dat wij zijn terrein-ontzegging opheffen."