Shymo (20) overleden aan zeldzame vorm van hersenstamkanker

De 20-jarige Shymo Korver uit Westzaan is maandag overleden aan een zeldzame vorm van kanker. Ze is in het bijzijn van haar familie, vriend Siem en haar beste vriendin op rustige wijze overleden.

Shymo was al lange tijd ziek. In november 2016 kreeg ze pijn in haar lies en uiteindelijk bleek in het ziekenhuis dat er een tumor zat. Omdat het om een zeldzame en agressieve vorm van kanker ging, werd Shymo direct in een traject van drieënhalve week geplaatst met iedere dag bestraling en tien maanden chemotherapie.

In combinatie met immunotherapie leek het beter te gaan, maar in december 2018 ging het toch weer mis. Shymo liep een dwarslaesie op door de groeiende tumor. In 2019 kreeg de Westzaanse te horen dat de tumor ook in haar hersenstam zat. De therapieën die ze in Nederland doorliep, sloegen niet aan. Ze zette daarom een inzamelingsactie op voor een behandeling in de Verenigde Staten, die uiteindelijk niet doorging.

Erehaag

Komende zaterdag 10 april wordt in besloten kring afscheid genomen van Shymo. Voorafgaand aan de uitvaart zal de familie rond 13.15 uur vertrekken vanaf de Overtoom 31 in Westzaan. De familie gaat dan via Nauerna naar crematorium Westerveld. Onderweg kunnen mensen in een erehaag een laatste groet brengen aan Shymo. "Wij zouden het hartverwarmend vinden om jullie langs de route te zien staan", laat de familie weten.