Taghi zegt kroongetuige niet te kennen: "Net als Rutte geen actieve herinnering aan"

Onwenselijk

De rechtbank beaamt dat de situatie onwenselijk is en zegt dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Tot ongenoegen van Taghi. "Het enige dat ik zie, is een puntneus. We zijn hier gekomen om zijn leugenachtige gezicht te zien!" De kroongetuige antwoordt via de rechtbank: "Het is niet dat ik meneer Taghi wil ontwijken, hoor. Er zit een schermpje voor." Korte tijd later gaat het scherm omhoog, waardoor Nabil B. alsnog zichtbaar wordt voor Taghi.

De tweede dag van het Marengo-proces staat in het teken van de ondervraging van de kroongetuige door de rechtbank. Het gaat om algemene onderwerpen met betrekking tot de verklaringen die hij eerder heeft afgelegd bij de politie. In een later stadium zal de kroongetuige door zowel de rechtbank als de advocaten van de verdachten over specifieke zaken het vuur na aan de schenen worden gelegd.