Gemeenteraad in Haarlem heeft geen geld over voor hulp aan LHBTIQ+'ers

Haarlem noemt zichzelf met trots een regenboogstad en voert daar ook campagne voor. In de stad is een Regenboogloket waar LHBTIQ+'ers laagdrempelig terecht kunnen. Een van de doelen is een veilige route te bieden aan jongeren richting de zorg. Het Regenboogloket heeft bij de gemeente aangegeven wegens een toenemende vraag een bijdrage van 60.000 euro voor 2021 nodig te hebben. Dit is door de gemeente afgewezen.

Mishandeling

VVD-raadslid Peter van Kessel liet het daar niet bij en diende een motie in. Een Regenboogloket of andere laagdrempelige ondersteuning is helaas nog nodig, zo redeneert hij. "Acceptatie van LHBTIQ+'ers in Haarlem en Nederland is helaas nog geen gemeengoed", verwoordt hij het. Van Kessel verwees naar de mishandeling van transvrouw Annabelle onlangs in de Haarlemse binnenstad.

Er zijn volgens hem vele redenen waarom een Regenboogloket of gelijksoortige voorzieningen hard nodig zijn en daarom vroeg hij alsnog om de 60.000 euro. "Maar de wethouder en de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, CDA en PvdA) vinden het blijkbaar moeilijk om het goede te doen, want ze waren tegen. Volgens mij komt dat omdat het COC groot tegenstander is van het geven van dit bedrag aan het Regenboogloket. En het COC zit bij de wethouder op schoot."

Gemiste kans

Nu het Regenboogloket naast de subsidie grijpt, betekent dit volgens Van Kessel dat de stichting tegen meer mensen 'nee' zal moeten zeggen wanneer ze om hulp komen vragen. En dat is een gemiste kans volgens Van Kessel. "Het Regenboogloket is voor een groot aantal Haarlemmers van betekenis (geweest)." Hij hoopt dat de coalitiepartijen bij de bespreking van de Kadernota alsnog geld vrijmaken voor het Regenboogloket.