Ganzenhoef rouwt om Regildo: “Hij was altijd aardig en vrolijk”

In Amsterdam-Zuidoost is rond het middaguur de 34-jarige Regildo herdacht. Afgelopen zaterdag kwam hij samen met zijn vriendin Tracey om het leven, nadat hun auto te water was geraakt bij de VOC-kade op Oostenburg. Regildo was een bekend gezicht in Ganzenhoef.

Veel familie, vrienden en bekenden kwamen naar de Bijlmerdreef om Regildo te herdenken. Op de plek waar Regildo vaak te vinden was, worden bloemen gelegd en blikjes bier geleegd. De vader van Regildo houdt een korte toespraak om iedereen te bedanken. Een neef roept op om een minuut stilte te houden. Iedereen is zwaar bedroefd.

"Regildo was een positieve jongeman, altijd aardig en vriendelijk. Je kon met hem in discussie gaan en even later was alles weer helemaal happy. Dan was er niets aan de hand. Ik heb alleen maar respect voor hem gehad. Het is zwaar. Ik ga hem heel erg missen, maar hij blijft altijd in ons hart", vertelt een andere neef.

Iemand die hem vaak tegenkwam in de buurt voelt hetzelfde. "Ik kwam Regildo bijna elke dag hier tegen. Hij was nooit boos, altijd aardig en grappen maken. Hij was echt mijn beste maatje", vertelt hij aangedaan.