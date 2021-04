Zaandammers bezorgd over vertrekkende winkelfilialen: "Het wordt hier een spookstad!"

Het winkelaanbod in Zaandam verschraalt in rap tempo. Waar eerder de Mediamarkt al aankondigde te vertrekken en D-reizen failliet werd verklaard, werd gisteren via nieuwssite De Orkaan bekend dat ook het filiaal van de BCC verdwijnt. "Ik heb wel eens vrolijkere tijden meegemaakt", zegt de voorzitter van de ondernemersvereniging Stadshart Zaandam Niels Busch dan ook.

"Nu gaat toch datgene gebeuren wat we al een tijdje terug vreesden: dat de coronacrisis verstrekkende gevolgen heeft voor het winkelaanbod in Zaandam", zegt hij. "De Mediamarkt gaat weg, er zijn een aantal schoenenwinkels die gaan en nu gaat de BCC dus ook verdwijnen. Er zijn ook een aantal kleine ondernemers waarbij het water aan de lippen staat. Ja, dan gaat het opeens hard." In de Zaanstreek zijn het afgelopen jaar liefst 1.280 bedrijfsvestigingen opgeheven, becijferde het CBS. Dat is 32 procent meer dan in het jaar ervoor.

Zowel de BCC als de Mediamarkt zullen volgende maand de deuren sluiten. In het winkelcentrum waar de BCC nu nog in zit reageert winkelend publiek teleurgesteld. "Het wordt hier ondertussen een spookstad", moppert een voorbijganger. "Ik denk dat het gaat verpauperen met al die leegstaande panden", zegt een ander. De gemeente Zaanstad zegt tegen NH Nieuws het 'ontzettend jammer' te vinden dat de Mediamarkt en BCC vertrekken uit Zaandam. "Al enige jaren zien wij dat het aantal winkels terugloopt. Het toenemend gebruik van online winkelen is hier voor een belangrijk deel debet aan. De coronacrisis heeft het online winkelen nog een extra boost gegeven", schrijft een woordvoerder. Tekst loopt door onder de foto

"Daarom wil de gemeente komen tot kleinere compactere winkelgebieden. Kwaliteit boven kwantiteit. Het zal ook betekenen dat stadskernen een meer gemengd karakter krijgen. Niet alleen meer winkelen maar ook horeca, kantoortjes en wonen. In onze ogen zijn deze plekken, juist vanwege deze mix, toekomstbestendig. Het gaat dus meer om verblijfsgebieden dan winkelgebieden. Hierbij helpt natuurlijk ook de goede bereikbaarheid met een station." Plan van aanpak De gemeente heeft begin dit jaar een centrummanager aangesteld die samenwerkt met de ondernemersvereniging. Ook is er een 'Plan van Aanpak leegstand' waaraan gewerkt wordt door het college. Daarna kan de gemeenteraad zich erover buigen. Niels Busch van Stadshart Zaandam hoopt ondertussen dat het niet al te lang duurt voordat de panden van nu nog de Mediamarkt en de BCC weer andere bestemmingen hebben gekregen. "Iedere situatie biedt kansen. Maar bij veel vierkante meters die vrijkomen ben je toch afhankelijk van grote bedrijven die daar mogelijkheden in zien. Dan ben je toch qua tijd wel even verder. Ik hoop dat de gevolgen van de crisis meevallen en dat de leegstand niet nog jaren gaat duren. Dat is natuurlijk funest voor de stad."