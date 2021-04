Na dodelijke incidenten nu ook tweede beruchte spoorwegovergang definitief gesloten

Nadat eind vorig jaar de eerste onbewaakte overweg in Santpoort-Zuid werd gesloten, is daar gisteren ook de tweede onbeveiligde overweg definitief gesloten. Hiermee is een einde gekomen aan jarenlang gesoebat over de overgang.

ProRail

Jarenlang was de spoorwegovergang onderwerp van discussie tussen Pro-Rail, de gemeente Velsen en omwonenden. Pro-Rail wilde beideovergangen sluiten, nadat bij de noordelijke overgang in tien jaar tijd twee fietsers werden geschept door een aankomende trein. Ook bij de zuidelijke overweg was de situatie niet veilig. Enkele omwonenden verzetten zich tegen de sluiting, zij wilden de overweg juist open houden. In november 2020 ging de noordelijke overweg aan de Van Dalenlaan al dicht. Om de zuidelijke overweg ook te kunnen sluiten, moest eerst boerderij Sinneveld worden verplaatst van de westkant naar de oostkant. Nu dat is gebeurd kon gistermiddag ook deze overgang worden gesloten. Beide overgangen zijn nu definitief afgesloten door middel van een hek.

Woordvoerder van ProRail, Willem van Ewijk laat weten dat ondanks de strubbelingen voorafgaande de sluiting, alle partijen er nu positief in staan. "We hebben met iedereen afspraken gemaakt en ze zijn allemaal akkoord met deze situatie. Mede ook met hulp en inzet vanuit de buurt", aldus van Ewijk. De sluiting past in de aanpak van ProRail om in Nederland onbeveiligde overwegen te sluiten en zo de veiligheid op en rond het spoor te verbeteren. ProRail had tot nu toe 67 van deze 180 spoorwegovergangen aangepakt. De overweg bij de boerderij Sinneveld in Santpoort-Zuid is nummer 68.

