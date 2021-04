Britse variant zorgde begin dit jaar voor coronabrandhaard in West-Friesland

De coronabrandhaard die half december ontstond in West-Friesland is te linken aan de Britse variant van het virus. In de eerste week van januari waren meer dan de helft van de West-Friese besmettingen toe te schrijven aan de Britse variant. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM op verzoek van GGD Hollands Noorden. Waarom West-Friesland zo hard getroffen werd, blijft onduidelijk.

Eind vorig jaar lopen de coronabesmettingen snel op in Enkhuizen en Medemblik. Vlak daarna volgden de gemeenten Stede Broec en Opmeer, later de gehele regio. Nu blijkt dat die besmettingen niet te maken hebben met scholen, verpleeghuizen of bedrijven.

De besmettingen met het Britse coronavirus waren begin januari in West-Friesland hoger dan in andere regio's, waaronder de regio Amsterdam. "Het valt niet te achterhalen waarom juist in dit deel van Nederland deze variant al vroegtijdig wijdverspreid aanwezig was en deze uitbraak zo prominent was", meldt de GGD Hollands Noorden.

Koploper

Een vergelijking: in de eerste week van januari was het percentage besmettingen met de Britse variant in Amsterdam iets minder dan twintig procent. In West-Friesland zat dat percentage toen al over de vijftig procent. En dat liep op naar 75 procent in de laatste week van januari (Amsterdam: 40 procent/ landelijk: 25 procent).

Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek van het RIVM naar de verspreiding en verandering van het virus. Die 'voorsprong' is inmiddels ingehaald. "Vanaf week acht loopt West-Friesland in de pas met het landelijk gemiddelde: meer dan negentig procent van alle besmettingen zijn gerelateerd aan de Britse variant."