Bedrijf krijgt 's nachts een belletje: "Er ligt een bom onder de taxi voor jouw pand"

Een flinke politiemacht werd vannacht opgetrommeld nadat het belletje rond middernacht binnenkwam. Met explosievenverkenners werd gezocht onder de bewuste taxi en onder een andere voor het pand geparkeerde bedrijfswagen. Ook rondom het pand werd gezocht.

De politie wil niet zeggen bij welk bedrijf de bommelding binnenkwam, en evenmin of het bedrijf al eerder is bedreigd. In het pand zouden meerdere bedrijven zijn gevestigd.

Het bedrijf zal aangifte doen en de politie doet onderzoek waar de melding vandaan kwam. Of het nu bedoeld was als grap of dat de beller de ander daadwerkelijk wilde bedreigen: het is verboden om, aldus het wetboek van strafrecht, 'door valse alarmkreten de rust te verstoren'. "Maar er kunnen ook andere strafbare feiten aan vastzitten", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Zoals dus bedreiging, of brandstichting in het geval van een bom."