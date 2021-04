Geen West-Friese testevenementen: toch hoop voor de toekomst

In West-Friesland staan in april geen testevenementen gepland. Dit tot teleurstelling van verschillende organisaties. Maar ook is er hoop, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Marian Vleerlaag van het Westfries Museum laat weten dat het Hoornse museum zich had opgegeven als testevenement. "We wilden het heel graag omdat we een nieuwe tentoonstelling hebben: ambacht aan de wand. Er zullen veel aanvragen liggen, maar ik heb geen idee waarom wij zijn afgewezen. Dat is heel jammer, maar we wachten af wanneer we alsnog open kunnen."

Bij Kasteel Radboud in Medemblik kijken ze vooral met veel interesse naar de testevenementen die de komende maand gehouden worden. "We hadden graag open gewild, maar hebben begrip voor deze keuzes. Het is in ieder geval een goed teken dat dit nu gebeurd. Wij zijn er in ieder geval klaar voor", aldus een woordvoerder.