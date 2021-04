Hoe gisteren alle alarmbellen afgingen in Oosterblokker

Dinsdag 6 april om 15.05 uur wordt een NL-Alert uitgestuurd rondom Oosterblokker. De tekst is kort, bondig en alarmerend: dreigend explosiegevaar bij de Essinglaan. Bij werkzaamheden raakt een gasleiding oververhit. In een cirkel van 500 meter wordt het gebied ruim een uur lang ontruimd. "Een dag later overheerst de opluchting dat het op deze manier is afgelopen", laat burgemeester Michiel Pijl weten.

"Op het moment dat je hoort over mogelijk explosiegevaar van een gasleiding, en over het feit dat de directe omgeving meteen ontruimd dient te worden, maak je je natuurlijk grote zorgen", vertelt burgemeester Pijl vandaag. "In de eerste plaats over de veiligheid van de omwonenden. Gelukkig bleek de situatie al snel onder controle."

Ruim een uur lang zijn in Oosterblokker veel politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers op de been vanwege explosiegevaar. Straten worden afgezet en een woonwijk wordt ontruimd. Maar wat is er nu precies gebeurd en waarom werd er zo groot alarm geslagen?

Wat ging er mis?



Vlakbij de Essinglaan en het treinspoor is de Gasunie bezig met werkzaamheden aan een gasleiding. "Er liggen daar leidingen en dit was gepland onderhoud", vertelt Eveline van der Hek, woordvoerder van de Gasunie. "Net zoals de wegen onderhouden worden, is dat met ons werk ook zo."

Bij geplande werkzaamheden wordt het gas van de leiding afgehaald. "Degenen die aan het werk waren merkten dat de leiding warmer werd dan 'ie moest zijn. Dan is er niet direct grote schrik, maar het is wel een signaal dat er iets niet klopt."

Vervolgens gaat een veiligheidsprotocol in werking. Mede vanwege de locatie - vlakbij een woonwijk - is besloten om het zekere voor het onzekere te nemen. "Liever twee keer zoveel maatregelen dan een tiende te weinig." De politie, brandweer en ProRail worden geïnformeerd.

Wat doen de hulpdiensten?

Omdat het ging om een locatie in een woonwijk pakt ook de veiligheidsregio groot uit. "Normaal hebben we te maken met opschaling", vertelt woordvoerder Elles Malipaard. "Een middelbrand wordt bijvoorbeeld een grote brand."

De veiligheidsregio besluit om het gebied tot 500 meter te ontruimen. Ze hebben een NL-Alert verstuurd in het gebied, maar die werd ontvangen tot een omtrek van in ieder geval vijf kilometer.

Wat gebeurt er als de hulpdiensten ter plaatsen zijn?

Omwonenden worden opgevangen in sporthal de Brug en dorpshuis de Schalm in Westwoud. Buurtbewoners vertelden dat de politie en brandweer bij hen aanbelden, maar ook met een speaker door de straten reden om zo te vragen het gebied te verlaten.

Burgemeester Pijl laat weten dat hij grote waardering heeft voor de werkwijze van de hulpdiensten. Zelf was de burgemeester ook aanwezig in Oosterblokker. "Op zo'n moment doen de nood- en hulpdiensten 'gewoon' hun werk, volgens de rampenplannen en protocollen die daarvoor zijn. In dit geval hoefde ik geen aanvullende besluiten te nemen, maar de burgemeester is wel eindverantwoordelijke voor de crisisbestrijding. Ik heb mij dan ook direct op de hoogte laten stellen van de situatie bij de mobiele unit."

Wat gebeurt er achter de schermen?

De politie, brandweer en ambulance zijn volop aanwezig op straat. Ze sluiten de wegen rondom de mogelijke gaslek af. Achter de schermen worden vervolgens alle mogelijke scenario's besproken, zo vertelt Elles Malipaard van de veiligheidsregio.

"Er is een 'real-scenario' over wat er aan de hand is. Maar we kijken ook naar: wat als er echt een explosie plaatsvindt?" Er zijn allerlei teams die daar over nadenken. Malipaard noemt het team gezondheidszorg als voorbeeld: "Alle ziekenhuizen liggen vol door corona, dus wat ga je dan doen?"

Hoe beslis je of het gebied veilig is?

De Gasunie is ondertussen bezig om de problemen bij de gasleiding op te lossen. Dat wordt gedaan door gas uit de leiding te halen. Woordvoerder Eveline van het Hek: "We zoeken een geschikte plek om dat te doen. Het gas blaast eruit, dat maakt geluid en gaat vrij snel. Daarna kun je veilig een groot deel van de leiding inspecteren. Dat is al zo'n verlaging van de risico's."

Speciale inspecteurs bekijken de situatie en die geven vervolgens het sein veilig. Daarna is ook de veiligheidsregio afgeschaald. Al met al heeft dat ruim een uur geduurd. Zo rond kwart over vier besluit ook de veiligheidsregio om de wegafzettingen op te heffen en omwonenden kunnen weer terug naar huis.

En nu?

Eveline van het Hek laat weten dat deze situatie 'zelden tot nooit voorkomt'. Er is vandaag een onderzoek gestart om te achterhalen waarom het precies mis ging tijdens de werkzaamheden aan de gasleiding. Burgemeester Pijl laat weten dat de omwonenden nog een brief ontvangen over de situatie van gisteren.