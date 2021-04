Bussumse straat dicht voor auto's om terrassen straks ruim baan te geven

Horecaondernemers aan het smalle Bussumse straatje hebben niet heel veel plek om een terras voor hun deur uit te stallen. Grotere terrassen neerzetten om meer mensen te kunnen ontvangen en zo na een slopend jaar meer omzet te draaien is er voor de meesten normaal gesproken niet bij, maar de gemeente schiet nu te hulp.

Net als een jaar geleden wordt de straat komend terrasseizoen op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en zondag overdag afgesloten voor verkeer, zodat de terrastafels en -stoelen niet alleen op de stoep, maar ook midden op straat kunnen staan. Dat was een jaar geleden een succes, zo stelt de gemeente. "We willen de horeca in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk steunen", zegt verantwoordelijk wethouder Nico Schimmel over het plan om de terrassen dit jaar weer ruim baan te geven.

Belang horeca en uitgaanssfeer voorop

De maatregel betekent wel dat enkele winkels aan de straat op de vrijdagse koopavond en op zondag niet bereikbaar zijn voor auto's. "We hebben het belang voor de horecaondernemers en het verbeteren van de uitgaanssfeer zwaarder laten wegen dan het feit dat de winkels op vrijdagavond en een keer per maand op koopzondag niet met de auto bereikt kunnen worden", aldus Schimmel. Volgens de wethouder hoeft dat ook niet heel veel uit te maken, omdat in de omgeving genoeg parkeergelegenheid is.

De maatregel voor de terrassen start zodra de horeca de deuren weer mag openen en geldt tot en met eind oktober.