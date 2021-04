De reden is het staken van Roda JC - Almere City vanwege hevige sneeuwval. De KNVB heeft laten weten de resterende 23 minuten op vrijdag om 17.00 uur uit te spelen.

"Bij een gestaakte wedstrijd bekijkt de aanklager betaald voetbal altijd of er schuld is aan het niet uitspelen van een wedstrijd. In dit geval is de aanklager betaald voetbal van mening dat zowel Roda JC als Almere City geen schuld hebben [...] In dit geval heeft het bestuur betaald voetbal heeft ervoor gekozen om het restant van de wedstrijd te laten uitspelen", aldus de KNVB op de website.

Doordat deze wedstrijd vrijdag wordt uitgespeeld, is de wedstrijd Almere City – Telstar verplaatst naar maandag 12 april (aftrap 20.00 uur).