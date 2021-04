Roza (25) verwezenlijkt droom in boerderij waar haar oma werd overvallen

Haar eerste zakgeld legde ze al opzij voor 'haar' boerderij. Als klein meisje droomde Roza Apeldoorn ervan in de boerderij van haar oma Antje te wonen. Een beladen plek sinds haar 88-jarige grootmoeder er zeven jaar geleden werd overvallen, met als gevolg dat ze enkele maanden later overleed. Nu hangt de vlag weer uit bij de vervallen stolp aan de Helderseweg in Alkmaar. De renovatie begint. Tegelijkertijd voert Roza ook actie om te voorkomen dat haar monument straks wordt ontsierd door hoge nieuwbouw.

"'Ga alvast maar sparen', zei mijn moeder altijd tegen me als ik zei dat ik later in de boerderij wilde wonen." En dat deed Roza. Haar zakgeld zette ze opzij en omdat ze nog te jong was voor een krantenwijk, nam ze er een onder de naam van haar oudere broer. Nu werkt de 25-jarige Roza zo'n 60 uur per week in de zorg waar ze nachtdiensten draait Alles voor haar droom: de boerderij in oude glorie herstellen.

"Dit is wat ik altijd heb gewild", zegt Roza trots. Sinds een jaar is ze de eigenaar van de monumentale stolpboerderij. Het dak is half ingestort en de houtwormen hebben zich tegoed gedaan aan het binnenwerk. Zeven jaar heeft de woning leeggestaan, maar het verval was er al veel eerder.

Woningoverval

In 2014 wordt de oma van Roza in haar boerderij overvallen door inbrekers. De 88-jarige vrouw gaat hen te lijf. De overvallers gaan er vandoor zonder buit en laten de bejaarde vrouw zwaargewond achter. Antje Apeldoorn wordt niet meer de oude en moet worden opgenomen in een verpleeghuis waar ze een half jaar later alsnog komt te overlijden.

"De boerderij was eigenlijk al onbewoonbaar toen mijn oma nog leefde", vertelt Roza. Nadat de gemeente de boerderij van haar grootouders in de jaren '70 had gekocht, werd er geen onderhoud meer gepleegd. Tientallen jaren later kochten ze de boerderij terug, in een slechte staat. Maar Antje wilde er voor geen goud weg. "Dan zeiden we 'het dak is lek' en dan was het 'welnee', en zette ze er een emmertje onder." Met dezelfde vastberadenheid als haar oma is Roza van plan om het huis nieuw leven in te blazen. Om er in de toekomst misschien wel een zorgboerderij van te maken.

