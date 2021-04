Taartenhobby loopt uit de hand: Noa (18) begint eigen bakkerij op camping ouders

Noa Nell wist na het afronden van haar middelbare school nog niet goed wat voor beroep zij wilde uitoefenen. Vanuit haar passie voor dieren besloot ze naar dierenopleidingen te kijken, maar al snel bleek dat ook dit niet de juiste keus was. "Eigenlijk trokken die opleidingen mij helemaal niet en dacht ik tijdens open dagen: 'Wat doe ik hier'. In de laatste week dat ik moest beslissen, heb ik uit het niets besloten de koksopleiding te gaan doen", vertelt Nell.

Tijdens de afrondingsfase van het laatste jaar van haar opleiding werkte Nell tot voor kort nog bij restaurant De Huyskamer in Lutjewinkel. "De laatste tijd was ik meer aan het klussen en schilderen dan aan het koken. De Huyskamer was vanwege de coronacrisis ook niet open en dus kreeg ik steeds meer vrije tijd", vertelt Nell. Deze vrije tijd kreeg als invulling taartbakken. "Door de koksopleiding ben je al erg bezig met smaken en dingen leren doen. Ik deelde wat ik gemaakt had via Facebook en kreeg zo steeds meer de vraag of ik niet ook taarten kon maken voor verjaardagen van vrienden en familie."

Op precies 1 januari nam Nell de stap om zich officieel in te schrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel en is het sindsdien volle bak: "Ik ging steeds meer taarten bakken en bestellingen aannemen: ik zit nu op de 30 à 40 taarten per week."