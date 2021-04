Zonnestudio's blijven dicht: "Eigenaren zijn inmiddels aan het snorkelen"

Rob Bontje, woordvoerder van Sundays Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord, noemt de uitspraak van de rechter 'enorm teleurstellend'. “We hadden verwacht dat we de veiligheid voldoende kunnen aantonen om open te mogen.”

Op 3 maart mochten kappers, tatoeëerders en schoonheidssalons namelijk wél hun deuren weer openen. Dat is omdat het volgens de regering bij zonnestudio’s niet gaat om een contactberoep, maar een ‘publieke plaats’.

Van Heest hekelt de ‘willekeur’ waarmee zonnestudio’s bij sauna’s en zwembaden in de groep geplaatst worden. “Waarom is de kapper geen publieke plaats? Daar loop je net zo makkelijk bij binnen als bij een zonnebank. En net als bij de kappers kan bij ons alles op afspraak gebeuren.” Hij vindt dan ook dat de zonnestudio’s tegelijk met de contactberoepen open hadden kunnen gaan. “Sterker nog: dat deed de branche begin maart, en toen werden we teruggefloten.”

'Zonnestudio’s zijn enorm veilig'

Volgens Bontje konden zonnestudio’s ook al veel eerder open, hij noemt ze 'de veiligste plek' om te zijn. “Zo hebben we een heel coronaprotocol opgesteld, en mogen er bijvoorbeeld maar drie mensen tegelijk naar binnen. Daarnaast lig je alleen in een cabine, je komt niet in contact met andere mensen”, benadrukt hij. “In de zonnebank zelf wordt de lucht enorm vaak ververst, en de cabine maken we vaak schoon. Het risico op besmetting is dus miniem.”

In het begin, toen in medio december heel Nederland op slot ging, had Bontje er begrip voor. “Dan ga je alleen voor noodzakelijke dingen uit huis, en daar horen wij logischerwijs niet bij. Maar het is erg jammer dat de overheid ons rekent tot de publieke ruimtes, net zoals sauna’s en zwembaden. Daar is het risico op besmetting vele malen groter.” De woordvoerder van Sundays vindt het dan ook “onbegrijpelijk” dat de versoepelingen niet per sector gaan.

Daar is de voorzitter van de branchevereniging het mee eens. “We respecteren uiteraard de uitspraak van de rechtbank, maar blijven het onverteerbaar vinden. Bij de behandeling die zonnestudio’s aanbieden, gebeurt alles alleen. Je gaat alleen de cabine in, er is geen contact tussen het personeel en de klant, en alles wordt goed gereinigd. Dat deden we vóór corona al, maar nu nog extra. Per uur wordt de lucht in de ruimte waarin de klant ligt honderd keer ververst. Hygiënischer kan dus bijna niet.”

Versoepelingen

Op 13 april geven Mark Rutte en Hugo de Jonge weer een persconferentie. Zowel Bontje als Van Heest heeft hoop dat de zonnebanken dan benoemd worden. Tijdens de zitting gaf de rechter zelfs toe dat zonnebanken relatief veilig zijn. “Daarom heb ik hoop dat wij bij de eerstvolgende versoepelingen open mogen”, zegt Bontje.

Van Heest heeft, als voorzitter van de branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen, ‘goede gesprekken’ gehad met de landsadvocaat, en drie topambtenaren van onder andere Economische Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Aan hen hebben we ook gevraagd: ‘Wat vindt u er nou van?’”, vertelt de voorzitter. “Dan zie je aan hun lichaamstaal dat ze het met ons eens zijn. Ze geven het natuurlijk niet toe, maar ze merken dat het bij zonnestudio’s erg veilig is. Het zou de overheid sieren als zij hun fout inzien en die toegeven. Het gaat zo goed hier.”