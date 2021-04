Alsnog een klein feestje: Sluis Rustenburg bestaat 101 jaar!

Het zou een heel feest geworden zijn op 7 april 2020. Een fototentoonstelling, een tent achter restaurant de Gouden Karper met een waterspektakel, muziek, een klassieke autorit door het dorp en ga zo maar door. Helaas mocht het niet zo zijn.

Toch wordt de sluis en de brug vandaag geëerd. De brug en sluis zijn beide voorzien van nieuwe verlichting en nieuwe vlaggen. Aan alle inwoners van Rustenburg is gevraagd om de gehele dag de Nederlandse vlag buiten te hangen. En daar is massaal gehoor aan gegeven.

Brugsluiswachter

Leo Limburg is 11 jaar lang brugsluiswachter geweest, tot vorig jaar, en hij woont ook aan de sluis. “Op een mooie dag gaan er wel vijftig of zestig boten door de sluis. Dat is echt heel veel”, vertelt hij. Voor hem en voor het dorp is Sluis Rustenburg van onschatbare waarde. “Rustenburg is een kleine gemeenschap met 66 huizen. Dus we reizen allemaal veel naar andere plaatsen. Als je dan uitlegt dat je uit Rustenburg komt, dan weten ze het niet meteen. Maar als je vertelt over de sluis en de brug, dan kan iedereen dit. Het is net als met het Paleis op de Dam, iedereen kent dit, het plaatje, het sfeertje.”

Klassieke bakfiets

Ter ere van de verjaardag van de sluis is Leo Limburg afgelopen zaterdag met zijn collega’s van het Oranje Comité met den klassieke bakfiets een aandenken gaan brengen bij ieder huis in het dorp. “We hebben daarop echt heel veel leuke reacties gekregen.”