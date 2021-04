Vriendengroep maakt van coronawandelingen een sponsorloop: teller op bijna 2.500 euro

Zes vriendinnen starten vandaag vanaf Camping de Bongerd in Tuitjenhorn de sponsorloop Hartstocht. In totaal leggen zij een route van 20 kilometer af en schenken een gelddonatie aan de Hartstichting. "We willen iets goeddoen en tegelijkertijd ben je ook voor jezelf in beweging", vertelt Anja van der Veldt, kandidaat van de sponsorloop.

"Ik wilde oorspronkelijk voor de hart-en longstichting gaan collecteren, maar dat ging dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Toen zag ik de Hartstocht voorbijkomen op televisie en op Instagram. Een vriendin van mij zag het ook en zo kwamen we op het idee om deze loop samen te gaan doen", vertelt Anja enthousiast. Samen met haar vriendin Chantal liep ze eerder al veel in deze coronatijd. "Het idee kwam ter sprake en voordat je het weet, ben je met zijn zessen."

Vriendschap

De zes vriendinnen lopen tijdens de sponsorloop twintig kilometer en hebben inmiddels al een aardig budget bij elkaar gespaard: "Wat ik ook heel leuk vind, is dat we in eerste instantie dachten: 'we gaan lopen en we kijken wat we binnenhalen'. 1.000 euro vonden we een passend en te doen bedrag. Inmiddels zitten we nu al bijna op 2.500 euro."

De groep noemt zichzelf 'Team 023 Vino' en ziet vandaag naast een streven ook als een uitje: "We starten vanaf de Camping in Tuitjenhorn, omdat daar de omgeving leuk is en we er dan meteen een soort van meidenweekend van maken. We komen daar echt weer samen." En ook de naam laat niets aan het toeval over. "023, omdat we oorspronkelijk allemaal uit Haarlem komen en de Vino is omdat we ook graag allemaal een wijntje drinken: zo eerlijk is het ook. Dat is ook weer goed voor het hart zeggen ze dan: iedere dag een rood wijntje."