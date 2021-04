Komst expathotel Spanbroek dichtbij: buurt vreest voor hoge parkeerdruk in het dorp

De bouw van een expathotel in Spanbroek is dichtbij nu de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend. Maar daarmee is de storm rondom de plannen niet gaan liggen. Omwonende Rens Vlaar bekijkt nog altijd de mogelijkheden om de plannen tegen te houden. De dorpsraad wil voorwaarden opstellen voor de projectontwikkelaar - onder andere over jongerenwoningen.

Voor Spanbroeker Rens Vlaar is daarmee het boek niet dicht. Hij is een directe buur van het toekomstig expathotel. Eerder vertelde hij al over de overlast die hij verwacht en daarvan is zijn grootste bezwaar de parkeerdruk. "Ik heb gisteren bericht gekregen dat de gemeente mijn bezwaar heeft afgewezen. Ik laat het er natuurlijk niet bij zitten en ga verder met mijn strijd."

Gisteren maakte de gemeente bekend dat die vergunning is goedgekeurd. "Als een bouwplan voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan, dan moet de gemeente een vergunning verlenen", verklaart de gemeente in een persbericht. "Dit plan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan."

Mario Appelman, fractievoorzitter van DSV, vindt dat het college de plannen voor het expathotel eerder naar buiten had moeten brengen. "Het was in een stadium dat wij er politiek gezien niet veel meer mee konden. Als je dit veel eerder kenbaar maakt, kun je er nog wat mee."

VVD Opmeer startte samen met DSV een petitie tegen de komst van het expathotel, waar uiteindelijk ruim 1.000 handtekeningen onder kwamen. Nu zegt Hoek de keuze van het college te respecteren. Ook al hadden ze liever gezien dat de plek wordt gebruikt voor de bouw van jongeren- of ouderenwoningen. "Daarvoor is gewoon een schreeuwend tekort", aldus Hoek.

Het punt waar Vlaar bezwaar over indiende - de parkeerdruk - is ook steeds een punt van vrees bij de lokale politiek. VVD-fractievoorzitter Jacko Hoek: "De toekomst zal leren of het college dit gaat handhaven. "Hij noemt als voorbeeld dat er bij een ander expathotel in het dorp (het Slothuys) ook een tekort aan parkeerruimte is.

Appelman respecteert ook de keuze voor een akkoord, want het is nou eenmaal de bevoegdheid van het college. "Maar het ongenoegen bij de mensen is niet weg. Het is een onderwerp dat voor ons niet afgesloten is. Het blijft de gemoederen bezighouden, dus we blijven het kritisch volgen."

Jongerenwoningen

Dorpsraad Spanbroek Opmeer heeft zich afgelopen weken ook in de ontwikkelingen gemengd. "Wij hebben tot twee keer toe geprobeerd om het om te zetten tot jongerenhuisvesting", vertelt Simon Loos namens de dorpsraad. "Daar is serieus over gesproken met de projectontwikkelaar en de aannemer. Helaas is dat niet gelukt."

De dorpsraad heeft de strijdbijl al langere tijd begraven en gooit het over een andere boeg. "Wij hebben geprobeerd om goede afspraken te maken, omdat het juridisch niet mogelijk is om de plannen tegen te houden", vertelt Simon Loos.

Afspraken

De dorpsraad wil een aantal voorwaarden laten vastleggen voor de projectontwikkelaar. Ze willen dat er nagedacht wordt over het oplossen van verkeersoverlast in de omgeving. Ook moet er straks 24-uurstoezicht zijn. De dorpsraad wil ook vastleggen dat het gebouw na tien jaar wordt omgezet naar jongerenhuisvesting.

Bovenstaande afspraken kunnen niet juridisch afgedwongen worden, legt Loos uit. "Maar wij hebben er vertrouwen in dat de projectontwikkelaar zich aan die afspraken gaat houden."

Bekijk hieronder een reportage die NH Nieuws in januari maakte over de komst van het expathotel.