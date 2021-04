Rioolmetingen naar corona verder uitgebreid: 'Kunnen pieken nog sneller voorspellen'

De waterschappen gaan het aantal metingen bij rioolzuiveringsinstallaties uitbreiden van twee keer, naar zeven keer per week. Daardoor zijn coronapieken nog sneller te voorspellen. Bovendien kunnen er in de toekomst ook andere ziektes, of bijvoorbeeld drugsgebruik mee worden onderzocht.

Waar het normaal dagen duurt voordat iemand klachten krijgt of positief wordt getest, kan je in het rioolwater direct zien hoe het staat met de besmettingen in een regio. "Daarmee kan je van te voren in beeld brengen waar coronabrandhaarden zitten of waar heel veel corona uit zou kunnen breken", legt bestuurder Marjan Leijen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit.

Stichting Waterproef uit Edam voert de metingen uit. Monsternemer Bas Sinemus legt bij de rioolzuivering in Wervershoof uit hoe het werkt. "In deze kast vangen we om de zoveel tijd monsters afvalwater op. En dat wordt verzameld in een vat. Zo krijgen we een totaalbeeld van 24 uur." Vervolgens vult hij een potje, en dat gaat naar het RIVM voor onderzoek.

Opschroeven metingen pas later dit jaar

Alle waterschappen in Nederland ondertekenen vandaag een akkoord met het ministerie van de Volksgezondheid om de metingen uit te breiden. Daardoor kunnen coronapieken sneller en beter in beeld worden gebracht, en eventueel ook maatregelen worden getroffen. Alleen gaat er niet gelijk vanaf vandaag ook vaker gemeten worden. Dat gebeurt pas in het vierde kwartaal van dit jaar.

"Dat is niet te laat", zegt waterschapsbestuurder Leijen. Toch zouden tegen die tijd de mensen die het willen al gevaccineerd moeten zijn tegen corona. "Het heeft zeker nog wel nut. Het virus verdwijnt niet, ook al ben je gevaccineerd. En we gaan het op termijn gebruiken om ook andere ziektes te meten. Maar bijvoorbeeld ook drugsgebruik of medicijngebruik. Dus het biedt voor de toekomst nog veel meer mogelijkheden om aan de volksgezondheid bij te kunnen dragen.