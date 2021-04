Vermiste Purmerender (68) overleden aangetroffen

De 68-jarige Willem die sinds 13 maart werd vermist uit Purmerend is overleden aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake van een misdrijf, laat de politie weten.

Het lichaam van de Purmerender werd gevonden in het water bij de Zedde in Katwoude. Iemand die door het water aan het kanoën was, stuitte op het lichaam en belde de politie.

Vorige maand was er nog een grote zoektocht naar de man. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van de diensten van het veteranen search team en St. Reddingshonden RHWW. De zoekteams kamden in linies het gehele Purmerbos uit, maar dat bleef toen zonder resultaat.