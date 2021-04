Gemeente Opmeer geeft vergunning af voor bouw van omstreden expathotel in Spanbroek

De kogel is door de kerk: de bouw van een expathotel in het dorpscentrum van Spanbroek gaat definitief door. De burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. De plannen zorgden eerder al voor heel wat commotie in het dorp.

Op 2 maart zijn de bezwaarschriften behandeld, waar ook enkele bezwaarmakers een toelichting konden geven. Daarna is er volgens de gemeente een extra voorwaarde verbonden aan het plan. "Dit voorschrift houdt in dat de duur van de logies maximaal drie maanden moet zijn en dat de expats hun hoofdverblijf elders moeten hebben."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]