Dag en nacht sneltesten uit de muur trekken: 'Laagdrempeligheid fijn'

Je kon in Santpoort-Noord al wenskaarten uit de muur trekken, maar sinds kort kun je ook bij de automatiek in de Hooftstraat terecht voor een coronasneltest. "We proberen de automatiek te gebruiken voor leuke, maar ook praktische dingen. En er blijkt veel vraag naar een sneltest", aldus eigenaar Mieke Mes.

Eigen beeld

Mieke en haar man André runnen een print- en drukwerkwinkel. Als gevolg van de lockdown is de winkel alleen geopend op afspraak. "We kregen regelmatig mensen aan de deur voor een verjaardagskaart of een condoleancekaart, maar we konden ze niet helpen", legt Mieke uit. André kwam op het idee om een automatiek te huren en die te vullen met een selectie aan wenskaarten - en nu dus ook sneltesten. "We hebben twee soorten testen erin gedaan: de swab-test met het wattenstaafje en een speekseltest", legt Mieke uit. "Bij de swabtest zit de uitleg in de verpakking, bij de speekseltest moet je de gebruiksaanwijzing via een QR-code opvragen. Dan krijg je een instructiefilmpje te zien."

Er blijkt veel vraag naar de sneltesten: Mieke heeft de automatiek al meerdere malen moeten bijvullen. "Dat komt natuurlijk ook doordat een sneltest nog niet bij alle drogisterijen en apotheken te koop is, en je bij ons 24/7 terecht kan." Apotheker Fred Zwijnenburg van apotheek Velserbroek vindt het positief om te zien dat de verkrijgbaarheid van corona-sneltesten laagdrempeliger wordt. Wel geeft hij aan dat sommige mensen behoefte hebben aan een duidelijke, mondelinge uitleg bij het doen van een zelftest. Risico "Wanneer je zelf een coronatest doet, is de kans altijd aanwezig dat je valsnegatief test, doordat je de test niet goed uitvoert" zegt Zwijnenburg. "Maar dat is sowieso het risico van zelftesten, of je de test bij een apotheek koopt of uit de automaat trekt."

