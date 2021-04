Stroomstoot van 400 volt sloopt apparatuur bewoners Noord: "We willen een vergoeding"

Bewoners van Startblok Elzenhagen in Noord willen dat verhuurder Eigen Haard de schade vergoedt die aan hun apparatuur is ontstaan. Door een stroomstoot begonnen vorige week zondagochtend hun elektrische apparaten te roken, te vonken en te knetteren.

"Alles wat op dat moment in het stopcontact zat, dus van Macbook tot tv, de magnetron, computer, opladers. Alles is compleet verwoest", vertelt studente Fleur. Ze lag die ochtend rond 7.30 uur te slapen, toen zij geknetter hoorde uit haar televisie.

"We hebben snel het raam geopend, want de kamer stond vol met rook"

"Binnen no-time kwam er rook uit de tv. We trokken de stekker eruit en wilden weer gaan slapen, toen er ineens vonken uit de HDMI-kabel van m'n laptop kwamen. Toen dacht ik: dit is foute boel. We hebben snel het raam geopend, want de kamer stond vol met rook."

In totaal brandde bij acht bewoners de apparatuur door. De blauwe nuldraad blijkt bij de bouw niet goed te zijn aangesloten, waardoor er 400 volt uit de stopcontacten kwam. De bewoners willen dat verhuurder Eigen Haard de schade aan hun apparatuur vergoedt, maar die laat weten dat de bewoners in eerste instantie moeten aankloppen bij hun inboedelverzekering.