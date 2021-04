Drie jaar cel voor Hilversumse vader die dertien jaar lang zoon misbruikte

De jongen werd misbruikt toen hij minderjarig was. Drie jaar geleden, toen hij meerderjarig was, heeft hij zijn vader geconfronteerd met de ontucht. De vader bekende al snel en vertelde ook welke seksuele handelingen hij destijds zou hebben verricht. "Ik heb het gedaan toen je heel erg jong was", klonk zijn excuus.

De zoon heeft de gesprekken met zijn vader opgenomen en stapte kort daarna naar de politie. Tegenover de politie vertelde de zoon dat de ontucht van zijn vader begon op zijn derde en dat het meerdere keren per week gebeurde. De zoon verklaarde dat zijn vader hem vanaf zijn vijfde ook oraal bevredigde en vanaf zijn elfde moest de zoon dat andersom ook doen.

De vader ontkent dat, maar bekende tegenover de rechtbank wel dat hij zijn zoon zou hebben gestreeld en betast. De rechtbank gelooft echter het verhaal van de zoon. "Hij heeft gedetailleerd en specifiek verklaard over de 13 jaar dat de ontucht plaatsvond. Deze verklaringen worden ondersteund door de opnamen. Ook heeft de vader tegen de moeder gezegd dat hij een dwang had, waardoor hij aan hun zoon moest zitten en dat ook het kind bij hem seksuele handelingen heeft verricht", aldus de rechtbank.

Grote gevolgen voor zoon

Het misbruik is de zoon niet in de koude kleren gaan zitten. Volgens de rechtbank heeft het zijn ontwikkeling verstoord, waardoor hij onder andere is gaan gokken en drugs is gaan gebruiken.