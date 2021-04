Jongerentak VVD vindt dat de gemeente zelf feesten moet organiseren op Koningsdag

Het is aankomende 27 april de tweede Koningsdag die in lockdown wordt gevierd. Volgens de JOVD, de jongerentak van de VVD, moet de gemeente de regie nemen op deze dag. "Die feestjes komen er toch wel", stelt de voorzitter van de Amsterdamse JOVD Cesar van Rooij. "Wij stellen voor om die realiteit te accepteren en erop in te spelen."

Er moet verantwoordelijkheid worden genomen voor het fysieke en geestelijk welzijn van de Amsterdammer, vindt de partij. "Als de gemeente hier geen initiatief toont, laat ze de Amsterdammer echt zitten.”

Geen mensen van buitenaf

De jongerenpartij denkt aan grote locatie zoals de RAI, 'met sneltesten aan de deur en registratie vooraf'. "Door van tevoren iedereen te testen, maar ook te registreren wie er precies aanwezig was, kunnen we in maximale veiligheid feesten."

Wel moeten de evenementen alleen toegankelijk zijn voor Amsterdammers, vindt de voorzitter. “Zo voorkomen we dat mensen van buitenaf naar de stad komen en blijft het aantal reisbewegingen tot een minimum beperkt.”