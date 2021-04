Kroongetuige Nabil B. wordt verhoord in Marengoproces

De zwaarbeveiligde rechtbank de Bunker in Osdorp wordt vandaag weer gebruikt voor het proces tegen de groep van topcrimineel Ridouan Taghi. De dag staat in het teken van het verhoor van kroongetuige Nabil B. Vermoedelijk is Taghi opnieuw aanwezig.

Twee weken geleden vond de eerste inhoudelijke zitting van het zogenoemde Marengo-proces plaats. Er was een groot aantal beveiligingsmaatregelen getroffen, mede omdat de in Dubai opgepakte Ridouan Taghi voor het eerst buiten de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught was.

Gepantserde wagens

De meeste verdachten werden in gepantserde wagens vervoerd door het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van justitie, soms onder begeleiding van eveneens gepantserde auto's met zwaar bewapende leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie erin. In de straten rondom de rechtbank stonden agenten met machinepistolen. Ook hing er een helikopter met een scherpschutter van de DSI boven de wijk en werden er drones ingezet.

Of deze beveiligingsmaatregelen opnieuw genomen zijn moet vanochtend blijken. "Als deze maatregelen nodig zijn, dan worden ze genomen", zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie de vorige keer tegen AT5.

Zeventien verdachten

Het proces draait om vier moordzaken, waaronder de moord op Martin Kok in Laren en de liquidatie van een man in de flat Kikkenstein in Zuidoost, allebei in 2016 gepleegd. Volgens justitie hadden de zeventien verdachten allerlei verschillende rollen, zoals de voorbereiding van moorden en het observeren van de doelwitten. Tijdens de vorige zitting noemde hoofdverdachte Taghi de kroongetuige een leugenaar en een fantast.

Het proces begint om 10.00 uur. Aanstaande vrijdag vindt er opnieuw een zittingsdag plaats, net als op 12 en 16 april.