Veel rookontwikkeling bij brand in Heerhugowaard: "Auto's rijden door de rook"

Bij een brand aan de Overtoom in Heerhugowaard is veel rookontwikkeling. De brand brak rond 21.10 uur uit en wordt nog geblust. "Auto's bij het tuincentrum rijden door de rook", vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

De woordvoerder laat weten dat de brand woedt in een houtopslag, wat het lastig maakt de brand te blussen. Er zijn veel brandweerauto's richting de brand omwille van de waterwinning", legt de woordvoerder uit. "Er is ook een hoogwerker van de brandweer zodat er goed van bovenaf geblust kan worden, om het hout nat te maken. Het ligt op een grote berg en die wordt waar het lukt uit elkaar getrokken om er beter bij te kunnen."

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. "Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn", vertelt de woordvoerder. "Het leek op het moment verlaten."

De brandweer heeft metingen verricht vanwege de grote hoeveelheid rook. De woordvoerder laat weten dat er geen gevaarlijke stoffen gemeten zijn. "De stoffenmeters rijden nog wel even rond, maar er is tot nu toe niets gemeten."

Ze waarschuwt voor de rook waar mensen op de onderstaande wegen last van kunnen hebben. "Er is veel rook en dat verplaatst zich laag over de weg."