Klas zet inzameling op voor door brand getroffen familie: "Alle beetjes helpen"

Toen Laura Buis de foto van de brandende boerderij zag, wist ze het meteen. "Dit huis ken ik, daar woont Priska. Dit is foute boel." Laura maakte meteen een groepsapp aan om te kijken of ze als klas iets konden doen. "Het werd een inzameling voor de familie."

Afgelopen vrijdag ging de boerderij van de familie Broersen in vlammen op. "Ze hebben echt helemaal niets meer, geen kleding, maar ook geen foto's meer van vroeger", vertelt Laura. Zij en Priska zitten al jaren bij elkaar in de klas. "Ik ken haar al sinds de eerste klas op de middelbare, nu zitten we samen in het 2e jaar van de opleiding handhaving."

Mentor van de klas David Lindenaar bracht zondag de hele klas op de hoogte van de situatie rond hun klasgenoot. "We zaten allemaal op Zoom. Daar begon eigenlijk het idee om wat te doen voor de familie", vertelt Laura.