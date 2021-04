NL V Modulaire bruggenbouwers werken met duurzaam materiaal

Ronald Smallenburg en Joris Vermeulen werken samen aan een nieuw concept om snel duurzame bruggen te bouwen. Maar aan de veiligheid doen ze natuurlijk geen concessies want bruggen mogen natuurlijk niet instorten.



De Nescioburg in Amsterdam

Ontwerper Joris Vermeulen zag hoe de prachtige stalen Nescio-fietsbrug bij de Amsterdamse woonwijk IJburg al snel begon te roesten. De brug kostte 15 miljoen euro en volgens Vermeulen kon het goedkoper én duurzamer. Hij bedacht een modulair systeem dat in grote aantallen in de fabriek te maken is. "Een soort Lego-brug gemaakt van duurzame onderdelen", zo vat Ronald Smallenburg het idee samen.

Duurzame brug Gemeenten staan voor een grote opgave want om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs moet het roer bij de bouw om. Zeker nu 40.000 bruggen in Nederland aan vervanging toe zijn, moet er snel iets gebeuren. Voor een duurzame brug is staal en beton uit den boze, maar welk materiaal dan wel gebruikt kan worden, is vooral een zoektocht. De mannen doen niet alleen berekeningen naar de sterkte, maar proberen nieuwe materialen ook in de praktijk uit. Bamboe, hout en gerecycled kunststof zijn mogelijkheden. De eerste brug is al gebouwd en staat in Wageningen. Deze is gemaakt van cementloos beton. Tekst loopt verder onder de afbeelding

Standaardisatie is volgens Ronald Smallenburg noodzakelijk om de bruggen betaalbaar te houden. Maar dan zullen ook de regels aangepast moeten worden om de bouw van modulaire bruggen mogelijk te maken. Ondertussen gaat de ontwikkeling van de nieuwe bruggen met vallen en opstaan. Brugdelen van gerecycled kunststof blijken in praktijk minder sterk dan gehoopt. "Daar moeten we nog wat mee", aldus Smallenburg.

Voorlopig richt het bedrijf zich op fietsbruggen. Die zijn wat kleiner, aldus Vermeulen. "Dan kun je makkelijker dingen uitproberen." Maar hij is er van overtuigd dat er straks ook verkeersbruggen volgens het 'Lego-systeem' gebouwd worden; bruggen die snel te bouwen zijn maar ook duurzaam en herbruikbaar.