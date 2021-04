NL V Geen werk door corona: kok start eigen bedrijf en brengt maaltijden rond op de fiets

Olivier Lieshout uit Amsterdam raakte door corona zijn baan als restaurantkok kwijt. Voor hem was dit het moment om de droom van een eigen bedrijf waar te maken. Met vijf uitgekiende diepgevroren maaltijden probeert hij zijn hoofd boven water te houden. Hoewel Olivier is opgeleid als econoom, volgt hij toch zijn hart.

"Het leuke is dat ik nu bezig ben met mijn eigen kleine economie", zegt OIivier terwijl hij stoïcijns 12 kratten met champignons snijdt voor de pastasaus die hij vandaag maakt. "Leuk al die theorie, maar nu kun je kijken hoe dingen werken als je het echt doet."

Pak An Doen

Champignons in plakjes snijden is een vorm van meditatie. Terwijl Olivier om zich heen kijkt werken zijn handen gestaag verder en hakt het mes in hoog tempo de champignons in gelijke plakjes. "In de keuken wil je elkaar aankijken, zegt de kok, maar je moet wel doorwerken." En Olivier geeft lachend toe dat koks ook wel een beetje stoer willen doen.

Prille ondernemer Het bedrijf heeft nog geen eigen bedrijfsruimte en huurt een 'werktafel' in een bedrijfskeuken op een industrieterrein waar verschillende restaurants en koks hun maaltijden bereiden. Daarmee heeft Olivier ook wat aanspraak want verder is het als 'starter' wel een eenzaam bestaan. "Ik zou graag met een collega samenwerken", merkt Olivier op. "Dan hoef je niet alles alleen te doen."

Als prille horecaondernemer moet Olivier alles zelf doen. Inkoop, bereiding, verkoop en ook de bezorging. Wie een maaltijd bestelt kan direct kennis maken met de ondernemer die alle maaltijden met de fiets zelf in Amsterdam bezorgt. "Het verpakken van de maaltijden heb ik wel onderschat", zo geeft Olivier toe. Dat zou hij graag uitbesteden.

Pak An Doen

Hij maakt 5 soorten maaltijden die ook diepgevroren hun smaak behouden, zoals pastasaus met champignons en eekhoorntjesbroodsaus, groene curry, butterchicken, rendang en bolognesesaus. Daarmee richt hij zich op jonge mensen met een druk leven, die toch goed willen eten.

Terwijl de jonge kok een enorme bak met gesneden champignons, uien, gemalen eekhoorntjesbrood, wijn en kruiden in de oven zet, wil hij meer maaltijden verkopen. Volgend jaar hoopt de kok dat zijn werkbank iedere dag vol staat met maaltijden die dan door fietskoeriers thuisbezorgd worden.