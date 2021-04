Derde aanhouding in onderzoek naar doodgeschoten 22-jarige Lau

Het lichaam van het slachtoffer, die bekend stond als Lau, werd op 12 maart gevonden in een sloot in de buurt van tuinpark Osdorp in Nieuw-West. De politie liet eerder weten dat hij mogelijk ergens anders is doodgeschoten.

Eerder werden er al twee verdachten opgepakt. De aanhouding van de derde verdachte vond vanochtend plaats.