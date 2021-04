Familie van bij VOC-kade overleden Regildo: "In een paar minuten kun je toch levens redden"

"De bewuste zaterdag zijn ze met hun tweeën bij mijn tante geweest. Voor het eerst ook", vertelt Santoescha Oosterwolde, de nicht van Regildo. "En we hadden nooit kunnen denken dat dat eigenlijk de laatste keer zou zijn."

Regildo was een bekend gezicht in Ganzenhoef. Ook de eigenaar van een belwinkel kende hem goed. "Hij zei dat hij niet meer zo vaak in Amsterdam zou blijven, omdat hij een nieuwe vriendin had en een nieuw leven ging opbouwen bij zijn vriendin. De volgende dag kwam ik uit de kerk en zag ik op mijn telefoon dat hij dood was. Ik kon het echt niet geloven. Ik begon te huilen als een kind. Ik geloof het nog steeds niet."

Onrust

Vanochtend meldde AT5 dat er binnen de brandweer onrust is ontstaan over het incident. Een duikteam dat in een kazerne vlakbij had kunnen zijn, moest namelijk een andere klus doen in een auto zonder duikuitrusting. Het brandweerpersoneel waarschuwde in 2019 al dat het doen van andere klussen er toe zou kunnen leiden dat duikers te laat zouden komen, ze vinden het een bezuinigingsmaatregel die nooit ingevoerd had moeten worden.

Zaterdag moest er een duikteam uit Amstelveen naar de VOC-kade komen. Brandweerlieden denken dat de dood van de twee mogelijk voorkomen had kunnen worden als het duikteam uit de kazerne bij de IJtunnel alleen voor duikklussen ingezet was geweest, want de duikers hadden er dan in een paar minuten kunnen zijn.

Bezuinigingen

"We zijn de mensen die het water zijn ingesprongen heel dankbaar", zegt Oosterwolde. "Die toch hebben geprobeerd ze eruit te halen. En aan de andere kant denk ik, als er niet was bezuinigd op het personeel van de brandweer, die paar minuten hadden toch gescheeld. In die paar minuten kun je toch levens redden."