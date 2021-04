Stadsschouwburg Velsen gered met subsidie van negen ton: 'Dolblij dat we doorkunnen"

De schouwburg ontving aanvankelijk alleen voor het eerste kwartaal van dit jaar subsidie. De oorzaak was een niet sluitende begroting voor 2021 als gevolg van de coronacrisis. Directeur Manon Koers nam eind vorig jaar ingrijpende maatregelen om de boekhouding op orde te krijgen. Een geslaagde reorganisatie heeft de gemeente alsnog overtuigd.

Eind vorig jaar nog sprak Koers de vrees uit te moeten sluiten als de gemeente niet over de brug zou komen. "We zijn ontzettend blij dat we door kunnen", reageert ze. "Maar we hebben er ook hard voor gewerkt om dit te bereiken en flinke offers gebracht. Een sluitende begroting indienen betekende onder meer dat we afscheid hebben moeten nemen van elf mensen."

Kickstart

Behalve negen ton van de gemeente ontvangt de schouwburg 61.000 euro uit het Kickstart Cultuurfonds dankzij een plan waarbij aanpassingen zijn aangebracht in de zaal om aan de anderhalvemetermaatregel te kunnen voldoen en rijen te voorkomen. Eind vorig jaar werd een subsidieaanvraag bij deze bundeling van cultuurfondsen nog geweigerd. "Een mooie meevaller dat we het nu wel krijgen", aldus Koers

Behalve de toekenning van subsidie staat de schouwburg met ingang van 1 juli 2021 niet langer onder curatele van de gemeente. Het verscherpt toezicht bestaat sinds bijna vier jaar.