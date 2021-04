Strandondernemer: "Verplaatsen richting zee lijkt nu heel onverstandig"

Strandondernemer Richard Groot uit Castricum maakt zich zorgen over de toekomst. Bij zijn buurman slokte de kolkende zee dit weekend bijna een strandhuisje op, maar wat als de huisjes en paviljoens al de vereiste 10 tot 15 meter richting zee waren verplaatst? Dat het achterland beschermd moet worden door duinaangroei, is voor hem overduidelijk. "Maar veilig ondernemen moet ook belangrijk gevonden gaan worden."

De verschillende belangen, van de strandondernemers aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant, kwamen door de stormschade dit weekend haarfijn naar voren. Voor de kustverdediging moeten paviljoens verder richting zee geplaatst worden. In Castricum wordt dat volgens Marko Cortel van waterschap HHNK dan wel "passen en meten."

Wat Richard Groot betreft moet en 'en-en' zijn, maar lijken hij en zijn collega's steeds minder ruimte over te houden om te ondernemen. "Met een stijgende zeespiegel en een aanwassend duin richting zee, betekent het eigenlijk dat we 'wegbestemd' worden zo langzamerhand."

Cortel benadrukt dat de ondernemers op het strand ook zelf een bepaald ondernemersrisico lopen. "Je zit hier aan de buitenkant van de duinen, achter de duinen ben je beschermd, maar aan de zeezijde sta je helemaal bloot aan de elementen." Groot benadrukt dat hij op die manier groot gebracht is. "We lopen daar absoluut niet van weg en nemen ook onze verantwoordelijkheden", zegt hij. Hij hoopt dat 'veilig ondernemen' een grotere rol gaat spelen.

In mei staat er weer een gesprek gepland met alle betrokken partijen over de verschuiving van de Castricumse strandtenten. Volgens Richard Groot is er inmiddels wel wederzijds begrip voor elkaars belangen, maar hij blijft benadrukken dat het niet alleen om waterveiligheid moet gaan.