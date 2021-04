Haarlems Vogelhospitaal open voor patiënten ondanks vogelgriep

Er zitten alleen twee stadsduiven in de kooien van het Vogelhospitaal in Haarlem-Noord. Verder is het er vreemd stil. En dat in het jubileumjaar van het Vogelhospitaal dat 65 jaar geleden is opgezet in de voormalige Stadskweektuin aan de Kleverlaan. Zes jaar geleden is er een heus ziekenhuis voor vogels geopend aan de rand van de stad.

Er zal snel weer leven in de brouwerij komen nu de deuren weer geopend worden voor patiënten. Ondanks dat het Rijk de maatregelen nog niet heeft afgezwakt, vindt het Vogelhospitaal dat het nu het broedseizoen begint niet anders kan. "Wij moeten keuzes maken en waartoe zijn wij hier? Om vogels te verzorgen!", stelt beheerder Maria Elisa Hobbelink.

