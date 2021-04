In 2050 al het afval hergebruiken, is dat haalbaar?

De provincie wil dat de Noord-Hollandse economie volledig circulair is in 2050. Dat betekent dat al het afval moet worden hergebruikt. Voor ondernemers zal dit een grote omslag zijn. Hoogleraar Bestuur en Economie Raymond Gradus heeft zijn twijfels bij de haalbaarheid.

Kleding uit de container die niet meer geschikt is om opnieuw te dragen wordt opgekocht door Ellen Mensink. Haar bedrijft Loop a Life maakt op een circulaire manier kleding. "Wij kopen dan balen op, op kleur en op materiaal, wol en katoen", vertelt Mensink. "Die kleding gaat dan naar Zuid-Europa en wordt daar vervezeld. Het gaat door een aantal machines en dat is het net alsof je de grondstof weer terug krijgt." Van dit materiaal worden weer nieuwe garen gemaakt, waar Loop a Life kleding van maakt.

Bij afvalverwerker HVC scheiden ze het meeste afval al, waaronder textiel. "We leggen de inwoners uit waar zij textiel kunnen inleveren. Bijvoorbeeld in van die bakken", vertelt Hendrik van de Vijver, verantwoordelijk voor de afvalstormen bij HVC. "Dan zorgen wij dat de inzameling goed en schoon gebeurt en dan brengen we het naar sorteerders." Zij kijken wat er hergebruikt kan worden.

"Voor ondernemers is dit super spannend", vertelt gedeputeerde van de provincie Zita Pels. "Je moet opeens het ontwerp van het product aanpassen of op een andere manier gaan produceren." Dat zal voor ondernemers ook kosten met zich meebrengen. "Daar willen we ondernemers graag bij helpen door aan de ene kant het verhaal te vertellen over wat er allemaal wel niet kan in de circulaire economie, en aan de andere kant subsidies te geven voor innovatie", vertelt Pels over de plannen van de Provincie.

Morele plicht

HVC schaart zich in ieder geval achter de doelstelling om in 2050 alles te kunnen hergebruiken. "Ik vind dat we als HVC ook de morele plicht hebben er voorloper in te zijn", vertelt Van De Vijver. "Iedere medewerker voelt het in zijn vezels 'hier wil ik wat aan doen'."

Hoogleraar Bestuur en Economie aan de VU, Raymond Gradus, heeft zijn twijfels bij de haalbaarheid van de plannen in 2050. "Dat lijkt mij niet realistisch", zegt hij. Het scheiden van al het afval kost ook veel energie en staat volgens Gradus daarom haaks op een ander plan van de Provincie: "Het doel is ook om klimaatneutraal te zijn in 2050."

Plastic

Het levert volgens de hoogleraar niet genoeg op als alle afvalstormen voor 100 procent gerecycled moeten worden. "Er is plastic waar soms vervuiling aan zit, waar meerdere soorten aan elkaar zitten, dat is heel moeilijk om te hergebruiken. Kortom, daar moet ook weer heel veel energie in", zegt hij.

Gradus heeft ook een advies voor de provincie: "Richt je met name op die klimaatneutraliteit, dat lijkt me een hele goede doelstelling. En kijk ook of het circulaire beleid zodanig ingericht kan worden, dat het het meest effectief is voor dat klimaatbeleid."

Volgens gedeputeerde Zita Pels is er geen keuze. "Op dit moment putten we de aarde uit en daar moeten we mee stoppen. We moeten anders gaan werken. De economie van de toekomst, dat is er maar één. Dat is de circulaire economie."