Vaccins 'in de koelkast': 500 medewerkers Dijklander dreigen vaccinatie mis te lopen

Op 2 april besloot minister Hugo de Jonge in overleg met de Gezondheidsraad, het RIVM en medicijnagentschap CBG dat het coronavaccin van AstraZeneca de komende tijd alleen wordt ingezet bij mensen van 60 of ouder. Dit vanwege het mogelijke verband tussen het vaccin en het ontstaan van trombose.

Vaccins in de koelkast

Afgelopen januari is het ziekenbuis begonnen met het vaccineren van het personeel. Zo’n 450 personeelsleden kregen de gewilde prik. De rest van de 3000 medewerkers zou in april/mei aan de beurt zijn. Dankzij een extra levering van 500 vaccins AstraZeneca kon vanaf 12 april het vaccin in 500 medische armen gezet worden. Helaas gooit de AstraZeneca-stop nu roet in het eten en liggen de vaccins in de koeling te wachten.

Volgens Klarianne Roseboom, woordvoerder van Dijklander Ziekenhuis, zou een definitieve stop betreurenswaardig zijn. "De meeste medewerkers willen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. We zijn heel blij met die extra 500 vaccins. We hebben eerder te weinig dan teveel."

Nieuw advies

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) doet onderzoek naar de mogelijke bijwerking en komt morgen met een nieuw advies over dit vaccin. Als er wordt besloten om de vaccinatie uitsluitend in te zetten voor 60-plussers, dan betekent het dat veel ziekenhuismedewerkers langer zullen moeten wachten op hun prik. "Dan kunnen we voorlopig alleen medewerkers van boven de 60 vaccineren. Voor de rest moeten we wachten op het plan van de regering", vertelt Roseboom.