Haarlemmer die zich bevredigde in trein voor de rechter: "Ik wilde gezien worden"

Sjoerd F., een 33-jarige man uit Haarlem, stond vandaag voor het eerst voor de rechter in Alkmaar. Hij wordt verdacht van drie schennisplegingen in de trein en een keer in de Haarlemmerhout, waarbij hij zichzelf zou hebben betast en afgetrokken. In twee gevallen gebeurde dit in het bijzijn van minderjarigen.

Daarop volgden treinreizen waarin hij zichzelf aftrok in het bij zijn van meisjes en vrouwen. Volgens hemzelf gebeurde dit tientallen keren tussen maart en augustus vorig jaar, maar deed hij dit nooit volgens een vooraf opgezet plan. Hij vertelt in de rechtbank dat hij verlegen was. Tijdens het betasten en aftrekken, durfde hij de vrouwen en meisjes dan ook niet aan te kijken. Daarom filmde hij hun reacties om deze later thuis terug te kijken.

Tijdens een treinreis zat hij met zijn hand aan zijn kruis en op dat moment zag hij een vrouw in de coupe, naar hem glimlachen. Dat gaf hem een goed gevoel. "Ik vond het spannend en werd voor mijn gevoel op een positieve manier bekeken." Het gebeurde volgens hem tijdens een donkere periode in zijn leven, waarin hij het gevoel had dat hij geen relatie met een vrouw zou kunnen krijgen en hij zichzelf onaantrekkelijk voelde.

De man werd op 20 augustus vorig jaar op heterdaad betrapt in de trein tussen Amsterdam en Zandvoort en aangehouden. Hij was zichzelf op dat moment aan het aftrekken en keek daarbij op zijn telefoon. Zelf verklaart hij in de rechtbank dat zijn gedrag bij toeval is ontstaan tijdens de eerste corona-lockdown.

Het openbaar ministerie eist 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 1 jaar, met de voorwaarde van ambulante behandeling en een meldplicht. De officier van justitie tilt zwaar aan de schennisplegingen, omdat de slachtoffers, die in twee gevallen nog maar 13 en 15 jaar oud waren, heel erg geschrokken zijn van wat ze zagen. Ze konden niet goed inschatten wat de verdachte van plan was en waren bang dat hij ze misschien wel zou willen verkrachten.

Ook vindt de officier het wonderlijk dat er opnieuw een incident was met de verdachte in november vorig jaar, drie maanden na zijn eerdere aanhouding. De verdachte moest naar eigen zeggen plassen tijdens een wandeling in de Haarlemmerhout en deed dat in het openbaar. Hij zou daarbij geen andere intenties hebben gehad. Volgens een 13-jarige passant had de man echter met zijn piemel staan zwaaien en had hij langere tijd niet geplast. Volgens het meisje zou Sjoerd F. oogcontact met haar hebben gemaakt en hebben gezegd, 'kom.' De verdachte ontkent contact te hebben gemaakt en kan zich het meisje überhaupt niet herinneren.

Spijt

In de rechtszaal laat de verdachte weten in behandeling te zijn bij een psycholoog voor zijn gedrag en ook in alle opzichten mee te werken met de reclassering. Hij heeft spijt van zijn daden. "Ik vindt het vreselijk wat ik teweeg heb gebracht en heb geleerd dat ik niet goed kan inschatten wat een ander denkt. Als er wordt gegiecheld, betekent het niet dat ze het leuk of oke vinden wat ik doe. Ik wil heel graag verder en ben heel gemotiveerd om dit achter me te laten."

Ook zegt hij geschrokken te zijn van het feit dat sommige slachtoffers minderjarig waren. Hij zou dat niet hebben geweten en ook geen voorkeur hebben voor minderjarigen. De advocaat van Sjoerd F. vindt de eis van de officier, een gevangenisstraf van 2 maanden te zwaar, onder andere omdat de verdachte nooit eerder met justitie in aanraking is geweest en in alle opzichten wil meewerken aan therapie om te voorkomen dat hij ooit weer terugvalt in zijn gedrag. Hij pleit daarom voor een taakstraf.

De officier vindt een gevangenisstraf een goede stok achter de deur en denkt juist dat dit nodig is om het patroon van Sjoerd F. te doorbreken. Over twee weken volgt de uitspraak.