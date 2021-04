Verlate paasbrunch voor de dieren van Artisklas in Haarlem

Een verlate paasbrunch voor de dieren van de kleinste dierentuin van Nederland. Medewerkers van een kringloopwinkel in Haarlem brachten vanmiddag kisten vol met appels en eieren naar Artisklas in het Schoterbos.

Voor een appel en een ei konden namelijk klanten van Zolder023 dit paasweekend een fikse korting krijgen. De kringloopwinkel bedenkt vaker ludieke acties waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.

De eeuwenoude uitdrukking 'voor een appel en een ei' is toepasselijk voor aankopen in een kringloopwinkel. Er was veel animo voor de actie, ondanks dat het winkelen ook hier in verband met corona op afspraak moet. "Het was tweede paasdag echt verschrikkelijk hoe druk het was", vertelt manager Jan van Buren terwijl hij de ene na de andere kist naar Artisklas brengt.

De paasbrunch moest nog wel even bereid worden. Niet ieder dier lust zijn eitje rauw, zoals de schattige poolvosjes. De zebramangoesten blieven hun ei liever hardgekookt.