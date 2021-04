Amsterdam NL V Clous van Mechelen: "Ik kan echt overal muziek op maken"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat muzikant en componist Clous van Mechelen. Componist van de succesvolle liedjes van Wim T Schippers, Jan Blaaser en Tol Hansse.

Clous van Mechelen - Robert Jan de Boer

biografie naam: Clous van Mechelen geboren: Amsterdam, 12 maart 1941 beroep: muzikant, componist, liedjesschrijver erelijst: Tol Hansse moet niet zeuren, platina 1978, Zilveren Harp 1978, Gouden Notekraker 1993

We zijn in de studio van Clous van Mechelen in Amsterdam-Noord. Hier maakt hij zijn muziek. "Mooie en lelijke muziek", zegt hij. "Soms lukken dingen niet altijd", legt Clous uit. Hoewel je het niet zou verwachten, heeft Clous sowieso een lastige relatie met muziek. "Als muzikant heb ik echt alles moeten leren. Andere mensen krijgen bijna alles cadeau. Als ik een song doe, al heb ik 'm al tien keer gespeeld, moet ik iedere keer weer kijken hoe het in elkaar zit."

Jan Blaaser Van Mechelen heeft het liever niet over een carrière. "Ik heb eigenlijk altijd van alles door elkaar gedaan. En daar zijn overblijfselen van met elpees." De eerste plaat die hij laat zien, is er eentje van cabaretier Jan Blaaser. Spontaan begint hij een zijn liedjes te zingen: "Ben je nooit een keer bestolen, heb je nooit een klap gehad? Kom naar Amsterdam." Met plezier kijkt hij terug. "Dat was mijn allerleukste tijd. Met hem heb ik drie-en-een-half jaar op het toneel gestaan."

Quote "Tol Hansse zei: 'ik heb nog een paar leuke tekstjes liggen.' Daar hebben we er 483.000 van verkocht" Clous van Mechelen, muzikant

Een andere succesvolle samenwerking was die met zanger Tol Hansse, bekend van de hit Big City. Toevallig ook een nummer over Amsterdam. "Dat hebben we samen op een goed moment gemaakt", vertelt Clous. "Tol belde een keer op. Hij zei: ik heb nog wat leuke tekstjes liggen." Die tekstjes waren zo goed dat Van Mechelen er graag muziek bij maakte. Samen gingen ze ermee naar producer Willem van Kooten. Ze dachten aan een singletje, maar Van Kooten wilde, tot hun verrassing, er meteen een langspeelplaat van hebben. "En van die elpee hebben we 483.000 stuks van verkocht!", zegt Van Mechelen niet zonder trots.

Bert en Ernie Ook met Wim T Schippers en Paul Haenen kwamen de successen. Om te beginnen met de liedjes voor Sesamstraat. Vaak kwamen beiden naar zijn studio zonder een idee te hebben wat ze gingen doen. "Dan zei Paul: laten we een liedjes doen over duiven. En dan gingen we een liedje over duiven maken." Met wat voor soort tekst artiesten ook aankomen, Clous kan er altijd wat mee. "Ik kan overal muziek op maken. Volgens mij komt dat omdat ik in nachtclubs heb gespeeld. Als er iemand aan mij vraagt: 'ik heb hier een leuk tekstje', zeg ik hoe wil je het hebben? Rock-'n-roll, tango of Franse wals?"

Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen