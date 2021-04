Aantal besmettingen licht gedaald, Edam-Volendam blijft koploper

De afgelopen week zijn er in Zaanstreek-Waterland 1.119 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het aantal personen dat is overleden aan het coronavirus is een stuk lager dan vorige week en ook het aantal besmettingen is gedaald. Dit komt mogelijk doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het paasweekend. In de regio is onverminderd het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing.

In de gemeente Edam-Volendam zijn naar verhouding de meeste coronabesmettingen geconstateerd. Dit is hetzelfde als vorige week. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 636 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar 240 244 geregistreerde coronabesmettingen bij zijn gekomen. Dit zijn er 4 minder dan vorige week.

In de gemeente Landsmeer zien de cijfers er beter uit. Daar zijn per 100.000 inwoners 148 mensen positief getest. Dit betekent dat in de praktijk er slechts 17 geregistreerde besmettingen zijn.

Vaccineren

Vanaf vandaag ontvangen de inwoners die in 1947 en 1948 zijn geboren een uitnodiging om een vaccinatieafspraak bij de GGD te maken. Aanstaande maandag gaat de vaccinatielocatie in Koog aan de Zaan beginnen met het zetten van de prikken.



Volgens de landelijke richtlijnen zijn ook mensen in de leeftijd van 75+, het zorgpersoneel van verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg, zorgmedewerkers in de wijkverpleging en PGB medewerkers aan de beurt.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: