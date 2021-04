Coronaproof dineren op luxe cruiseschip: "We genieten hier enorm van"

Door de lockdown kunnen we al maanden niet meer lekker uit eten, maar wie een hotelkamer boekt, mag wel dineren op de kamer. Met die gedachte organiseerde Hotel Restaurant Merlet uit Schoorl een lunchcruise over het Noordzeekanaal. Mediapartner Alkmaar Centraal voer dit weekend mee.

Coronaproof dineren op cruisschip: "We genieten hier enorm van" - NH Nieuws

Iedere gast krijgt de lunch afgeleverd voor de deur van de eigen hut, die daarvoor is omgebouwd tot een private diningroom. Daardoor gelden niet de coronabeperkingen voor de restaurants, maar de mogelijkheden voor de hotels.

De luxueuze cruiseboot Magnifique IV is de komende weken omgedoopt tot de M.S. Merlet. Sterrenkok Jonathan Zandbergen en zijn team van het sterrenrestaurant uit Schoorl - vorige week sleepte het restaurant opnieuw de Michelinster in de wacht - bereiden tijdens een cruise tussen Alkmaar en de Zaanstreek in de kombuis een vijfgangenlunch voor de gasten.

Eigenaren Carla en Martin van Bourgonje kwamen op het idee doordat er op de hotelkamers van Merlet binnen de huidige coronaregels meer mogelijk was dan in het restaurant. "We willen op deze manier onze gasten een mooie ervaring geven", aldus van Bourgonje.

De hele maand april kunnen de gasten intekenen op de lunchcruise, die elke vrijdag, zaterdag en zondag het ruime sop kiest vanuit Alkmaar. Via het Noordhollandsch Kanaal, Amsterdam, het Noordzeekanaal en de Zaan vaart de M.S. Merlet naar de Zaanse Schans. Je blijft niet slapen en vaart dezelfde dag terug.

Voor het boottochtje moet wel 275 euro per persoon worden neergeteld. "Het is eigenlijk een spontaan idee geweest", vertelt een van de gasten. "We genieten hier enorm van."