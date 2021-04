Aantal nieuwe Gooise coronabesmettingen gedaald, wel meer ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week met 15 procent gedaald vergeleken met een week eerder. Toch ligt het aantal besmettingen in vier van de zeven Gooise gemeenten nog boven het gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen lag in Weesp afgelopen week, net als vorige week verreweg het hoogst van de regio. Met 314,1 positieve tests per 100.000 inwoners kleurt Weesp nog steeds rood op de regionale kaart. Al met al zijn er 62 nieuwe coronabesmettingen in de stad. Dat ligt wel een stuk lager dan een week geleden, toen waren er nog 81 nieuwe besmettingen.

Na Weesp ligt ook het aantal besmettingen in Wijdemeren en Blaricum nog hoog. Per 100.000 inwoners zijn in die gemeenten de afgelopen week respectievelijk 225,8 en 216,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 55 en 25 personen positief zijn getest op corona. Ook dat is wel lager dan een week geleden

Hilversum heeft minste besmettingen

Hilversum heeft van de hele regio het laagste aantal besmettingen, maar is wel de enige Gooise gemeente waar het aantal besmettingen de afgelopen week toenam. In het dorp werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 165,1 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 150 personen positief zijn getest op corona. Dat waren vorige week nog 139 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: