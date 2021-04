Dreiging om gasexplosie in Oosterblokker lijkt onder controle, 'sein veilig gegeven'

In de omgeving van de Essinglaan in Oosterblokker is dreiging voor een grote explosie ontstaan nadat een gasleiding beschadigd raakte bij werkzaamheden. Er werd een massale evacuatie in werk gesteld, maar de beheerder van de gasleidingen geeft aan dat de situatie inmiddels als 'veilig' wordt gezien.

In verschillende dorpen in West-Friesland hebben mensen een NL-Alert gekregen waarin te lezen valt dat er explosiegevaar is en mensen in een straal van 500 meter het gebied zo snel mogelijk moeten verlaten.

In de omgeving werden meerdere woningen en een school ontruimd. Langs de straat waar de werkzaamheden plaatsvinden loopt een spoor. De NS heeft aangekondigd dat er op dit moment geen treinen rijden tussen Hoogkarspel en Hoorn.

Een medewerker van de Pancratius Basisschool aan de Pennekamplaan aan het spoor laat weten: "Alle kinderen hebben hier continurooster en zijn dus gelukkig al naar huis. Wij moeten het gebied nu verlaten dus dan gaan we dat nu doen."

In de nabijgelegen sporthal De Brug, waar enkele bewoners werden opgevangen, is de sfeer vrij rustig. "Het zal allemaal wel meevallen", klinkt het gesprek op de bank. Er zitten zo’n tien bewoners en de koffie is aangezet. Ze vertellen dat de politie huis aan huis aanbelde om. Ze uit huis te halen. "Er ging ook een omroeper door de straat van de politie."

Sein Veilig

Woordvoerder Elles Malipaard van de veiligheidsregio vertelt aan WEEFF: "De bewoners worden op twee verschillende locaties opgevangen. Kinderen van het dagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn ondergebracht in de Pancratiuskerk. Voor zover ik heb meegekregen is er geen paniek ontstaan in de buurt."

Inmiddels heeft de Gasunie, het bedrijf dat bezig was om de verhitting aan de gasleiding te verhelpen, meegedeeld dat de situatie onder controle is. "De druk in de leiding bij Oosterblokker is zover afgenomen dat collega's deze kunnen inspecteren", laten zij weten. "Inmiddels is voor de situatie het sein 'veilig' gegeven. We verontschuldigen ons voor de commotie die het incident heeft veroorzaakt."

Wanneer de bewoners terug kunnen keren naar huis is nog bekend. "Zodra we weten dat het veilig is wordt iedereen ingelicht. Normaal gesproken zijn dit soort werkzaamheden in een weiland. Nu is het in een woonwijk, naast een spoorweg. En dat maakt het zo lastig dat we druk bezig zijn met de ontruiming", aldus de woordvoerder.